La grande Une Bernard Tapie n'est plus

L'homme d'affaires et ancien président de l'OM, Bernard Tapie, est décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans. Il souffrait depuis 2017 d'un double cancer de l'estomac et de l'oesophage. L'annonce a été confirmée par sa famille. Par NP - Publié le Dimanche 3 Octobre 2021 à 11:40

"Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, a indiqué sa famille. Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de coeur", ont fait savoir ses proches dans un communiqué.



Le maire de Marseille, Benoît Payan, a salué la mémoire de Bernard Tapie sur Twitter :





Bernard Tapie, à jamais Marseillais pic.twitter.com/9u9oaCbvNG

— Benoît Payan (@BenoitPayan) October 3, 2021



Figure de la vie publique et politique française, Bernard Tapie aura vécu plusieurs vies. Capitaine d'industrie, chanteur ou encore acteur, il deviendra populaire auprès du grand public lorsqu'il prendra la tête de l'Olympique de Marseille, club qu'il mènera au sommet de l'Europe en 1993, faisant du club olympien le premier club français à soulever la coupe aux grandes oreilles.



Il connaîtra également une carrière politique, s'engageant notamment auprès de François Mitterrand dont il deviendra le ministre de la Ville entre 1992 et 1993. Il sera même élu député des Bouches-du Rhône jusqu'en septembre 1996 puis conseiller général du département entre mars 1994 à mars 1998.



Sa vie a également été rythmée par plusieurs affaires judiciaires. A commencer par l'affaire VA-OM qui précédera le sacre européen de son club de coeur et qui lui vaudra une condamnation à de la prison ferme. Son nom est également lié à l'affaire de l'arbitrage Adidas-Crédit Lyonnais qui lui vaudra une faillite personnelle. Après un deuxième procès en mai 2021, la cour d'appel de Paris avait mis sa décision en délibéré au 6 octobre prochain.



C'est en septembre 2017 que son premier fils Stéphane annonçait publiquement le cancer de son père. Malgré la maladie, Bernard Tapie a toujours gardé sa gouaille et son esprit combatif, intervenant régulièrement dans les médias (il était devenu patron de presse ces dernières années avec le rachat du groupe La Provence) pour partager son combat contre son cancer. En juillet dernier, dans un entretien accordé à LCI, il avait confié "souffrir le martyr du matin au soir" et demandait à ce que chacun puisse "choisir sa mort".