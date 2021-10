Courrier des lecteurs Bernard Tapie bientôt au Panthéon ?

Bernard Tapie s’en est allé dimanche dernier 3 octobre et paix à lui. Pour dire les choses franchement, nous aurions préféré que l’on en reste là, loin de cette averse d’hommages, pour beaucoup hypocrites, mais peut-être aussi et surtout déplacés. Par Jean-Paul Ciret - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 06:57

Lorsqu’il y a quelques mois, le généticien Axel Kahn nous a quittés, après avoir lutté lui aussi, comme tant d’autres, avec une lucidité et un courage peu commun, contre la maladie, on n’en a pas fait autant, il s’en faut. Et pourtant cet homme, Axel Kahn, avait une autre épaisseur éthique et humaine que Bernard Tapie.



Car, désolé, quel exemple laisse finalement Bernard Tapie ? Celui d’une « réussite » personnelle, obtenue à quel prix ? « Sof koman » dirait-on en créole ! Demandez donc aux salariés des entreprises en ruines, rachetées puis liquidées par ses soins, quel en a été le coût humain ? Comment, d’après-vous, un personnage parti de rien, réussit-il dans le système capitaliste, comme dans d’autres, d’ailleurs ?



Et son passage comme dirigeant « sportif » à Marseille ? On touche là, c’est vrai, à l’irrationnel de la ferveur sportive mais aussi à la fascination pour le fric, ce sale fric , qui continue de pourrir le sport, comme le football en particulier . Au point de tricher pour obtenir certains résultats que l’on sait. Où sont la gloire et le mérite dans tout cela ? Et quel exemple pour la jeunesse à qui l’on fait miroiter ce type d’avenir ? Ne parlons pas des sordides affaires politico-financières qui lui ont valu la « solidarité » des gens de sa caste et de sa classe !



Où avez-vous vu, comme cela s’est produit dans un passé récent, une personne accusée, à tort, de viol et innocentée indubitablement ensuite, se faire attribuer une somme de 45 millions d’euros, au titre du préjudice moral subi ? Comme le chantait si justement Jacques Brel « chez ces gens-là , on compte » ! ..Et l’on sait compter !



Mais au point où l’on en est arrivé, après une semaine d’hommages annoncés, ne nous étonnons pas si la prochaine étape pour Tapie, c’est le Panthéon !