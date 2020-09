A la Une .. Bernard Picardo satisfait du Plan de relance

Le président de la Chambre de Métiers et d’Artisanat ne cache pas sa satisfaction après la présentation du Plan de relance présenté par le gouvernement.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Septembre 2020 à 11:54 | Lu 137 fois

Le communiqué :

Un plan ambitieux qui doit maintenant aider les entreprises artisanales de la Réunion Le Président de la CMA Réunion accueille favorablement les mesures annoncées ce jeudi 3 septembre par le 1er ministre et contenues dans le plan de relance du gouvernement : renforcement des fonds propres, baisse des impôts de production, sécurisation des approvisionnements, numérisation des TPE, soutien à l’emploi, accompagnement à la création d’activité, rénovation des bâtiments et réhabilitation des logements, investissement dans l’économie circulaire et les circuits courts, etc.

Un plan ambitieux de 100 milliards qui traduit la volonté de l’Etat d’accompagner l’économie et qui reprend un certain nombre de mesures que la CMAR défend et a eu l’occasion d’exposer au Ministre des Outre-Mer lors de sa visite dans l’île.

Il est maintenant vital que ces montants soient mobilisés rapidement et injectés directement au bénéfice des TPE-PME de notre territoire. Certains secteurs particulièrement touchés ne sont pas encore dans la phase de relance.

Bien évidemment, la CMAR est au rendez-vous pour mettre en œuvre ces mesures, accompagner ses ressortissants et porter à la connaissance du gouvernement les besoins spécifiques des artisans locaux. Il est nécessaire de rester vigilant sur les délais de mise en œuvre et de répondre aux questions qui restent en suspens telles que le taux de remboursement du PGE.

Le Président de la CMAR invite aussi les réunionnais à contribuer à cette relance par la consommation, dans le prolongement de la campagne de communication lancée pour accompagner la reprise : « au plus fort de la crise, nous avons été là pour vous. A la reprise, nous comptons sur vous. Je soutiens mon artisan au plus près de chez moi ».

Bernard PICARDO Président de la CMAR.



