A la Une . Bernard Picardo réélu à la Chambre de métiers et de l'artisanat

L’élection s’est déroulée hier soir. Bernard Picardo garde son fauteuil de président au grand dam de ses concurrents Didier Mazeau, Giraud Payet et Charles Nayou. Par NP - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 09:03





Bernard Picardo président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion a été réélu hier soir pour un troisième mandat avec plus de 3 300 voix. "Depuis notre prise de fonction en 2016, nous avons eu un mandat placé sous le signe d'une bonne gestion financière avec des comptes financiers équilibrés à chaque assemblée générale. Une gestion rigoureuse mais qui ne nous a pas empêchés de travailler avec l'ensemble de nos partenaires qui reconnaissent désormais notre place", avait-il déclaré lors d’une conférence de presse. L’élection de hier soir s’est cependant déroulée dans une ambiance tendue, indiquent nos confrères du Journal de l’île. Les enveloppes de vote par correspondance ont posé question.Les résultats officiels devraient être communiqués par la préfecture ce mercredi.