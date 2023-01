Communiqué Bernard Picardo félicite Dominique Vienne pour son élection à la tête de l'assemblée des CESER de France

Bernard Picardo félicite Dominique Vienne pour son élection en tant que président de l'assemblée des Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) de France. Par N.P - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 11:34

Le communiqué :



M. Dominique VIENNE est devenu hier Président de l’Assemblée des Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) de France.



Au nom de l’Artisanat réunionnais et au nom de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, nous lui adressons nos très sincères félicitations pour son élection.



Ce chef d’entreprise réunionnais, exerçant dans le domaine de l’énergie et du BTP, a présidé la CGPME, devenue CPME. Il accède à la Présidence en février 2018 du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de La Réunion.



Très engagé dans la défense des entreprises, il a notamment porté la « stratégie du bon achat » (SBA Réunion) et la promotion de « l’ancrage territorial ». Nous saluons également son engagement en tant que Président du Haut Conseil de la Commande Publique qu’il présidait encore récemment et dans lequel la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion a également beaucoup œuvré. Nous ne doutons pas de sa volonté de continuer à soutenir le tissu économique réunionnais au sein de l’assemblée qu’il préside dorénavant.



Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,

Bernard PICARDO