A la Une . Bernard Picardo demande un soutien aux artisans

Avec l’annonce probable de mesures plus restrictives pour faire à la dégradation de la situation sanitaire dans le département, la Chambre des métiers et de l’artisanat prend les devants. La Chambre consulaire souhaite que des aides financières viennent aider les artisans qui auraient du mal à survivre en cas de reconfinement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 16:31

Le communiqué :



De nouvelles mesures de lutte contre la circulation du virus seront annoncées prochainement par Monsieur le Préfet. Ces mesures restrictives, si elles sont nécessaires pour infléchir l’évolution de l’épidémie, conduiront à une aggravation de la situation économique de notre territoire. L’activité et le chiffre d’affaires des entreprises artisanales vont inévitablement subir une nouvelle baisse qui risque d’être fatale pour la pérennité de nombre d’entre-elles.

Les 23 000 artisanes et artisans de La Réunion ont dû s’adapter depuis plus de seize mois aux différentes situations engendrées par cette crise sanitaire sans précédent, en faisant de nombreux efforts pour garder leurs salariés et sauver leurs outils de travail qui se dégradent de plus en plus.

Face à cette urgence sanitaire, un plan d’urgence économique doit être instauré avec des dispositifs d’accompagnement plus forts que ceux qui ont été mis en place jusqu'à maintenant.

Les artisanes et artisans de La Réunion sont des citoyens responsables et nous pouvons leur faire toute confiance pour participer à l’effort collectif en vue de freiner la propagation de l’épidémie.

