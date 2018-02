Bernard Picardo demande au gouvernement le rétablissement de l'APL Accession

Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Bernard Picardo, interpelle le Ministre de la cohésion des territoires, en charge des politiques du logement, de la ville et de l’aménagement du territoire sur la suppression de "l’APL Accession".



Les conséquences de cette suppression touchent en premier lieu les foyers modestes qui voient s’effondrer leur projet de relogement ou d’amélioration de leur habitat, pourtant initiés de longue date, et dans un second temps, les entreprises du BTP qui peinent à sortir de la crise de 2008 et dont les effectifs salariés ont été réduits d’un tiers.



L’état des lieux alarmant de la situation du logement social à La Réunion et la nécessaire relance de l’activité et de l’emploi qui passe par la consolidation des entreprises, sont les deux raisons majeures qui doivent conduire à introduire dans le projet de loi "évolution du logement et aménagement numérique" (ELAN) le rétablissement de "l’APL Accession" en faveur, d’une part, des ménages modestes et, d’autre part, des artisans du bâtiment de La Réunion.