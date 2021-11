A la Une .

Bernadette Ardon, présidente de la SREPEN : "L'action humaine est le principal danger pour la biodiversité"

Alors que la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) se tient actuellement à Glasgow, Pierrot Dupuy reçoit Bernadette Ardon. La présidente de la SREPEN attire l'attention des citoyens sur la richesse de la biodiversité réunionnaise et la nécessité de la protéger. L’introduction d’espèces végétales et animales constitue à ce titre une menace pour les oiseaux endémiques notamment, rappelle Bernadette Ardon. La présidente de la Société Réunionnaise pour l’Etude et la Protection de l’ENvironnement s’exprime également plus généralement sur les grands enjeux environnementaux qui concernent notre île : sécheresse, montée des eaux, acidification des océans…