A la Une .. Berlin : Une voiture percute des passants et fait un mort et huit blessés

Une voiture a percuté des passants dans une rue fréquentée de Berlin ce mercredi. Le bilan actuel fait état d’un mort et de huit blessés. Les circonstances sont encore inconnues. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 16:29

C’est vers 10h30 ce matin que le drame s’est produit dans la Tauenzienstrasse, l’une des artères les plus fréquentées de Berlin. Une voiture a percuté plusieurs passants avant de finir sa course dans une vitrine. Le conducteur a été interpellé.



Pour l’heure, aucune information ne permet de savoir s’il s’agit d’un geste intentionnel ou d'une perte de contrôle. Le bilan fait état d’un mort et de huit blessés. La victime serait un homme.



