Berguitta rétrogradé en cyclone tropical, à 680 km de La Réunion

Redevenu cyclone tropical, Berguitta se trouvait à 10 heures à 680 km à l'Est-Nord-Est de La Réunion.



Le météore se déplace à 11 km en direction de l'Ouest. La pression en son centre est estimée à 955 HPA. Berguitta a perdu en intensité et continue sa course vers l'Ouest avant de commencer sa descente au Sud, vers Maurice et La Réunion. Les prévisions de trajectoire tendent toujours vers un passage direct sur La Réunion.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 17/01 à 10h locales, par 19.0 Sud / 59.4 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 18/01 à 10h locales, par 21.2 Sud / 56.1 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 19/01 à 10h locales, par 23.6 Sud / 52.2 Est.



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 20/01 à 10h locales, par 28.1 Sud / 50.0 Est.



- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 21/01 à 10h locales, par 34.2 Sud / 50.1 Est.