Berguitta reprend son déplacement, le cyclone tropical intense à 810 km de La Réunion

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 20/01 à 16h locales, par 28.7 Sud / 51.3 Est Le cyclone tropical intense Berguitta se trouvait à 19 heures à 810 km de La Réunion. Le météore a légèrement repris son avancée et se déplace à 7km en direction du sud-sud-ouest. La pression en son centre est toujours de 940 HPA.Position le 15 janvier à 19 heures locales: 18.1 Sud / 62.9 Est.Pour rappel, La Réunion est en pré-alerte cyclonique depuis 12 heures ce lundi. Une dégradation du temps est attendue pour la soirée de mardi Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:- CYCLONE TROPICAL INTENSE,Centre positionné le 16/01 à 16h locales, par 18.4 Sud / 60.8 Est.- CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 17/01 à 16h locales, par 19.1 Sud / 58.1 Est.- CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 18/01 à 16h locales, par 21.3 Sud / 54.5 Est.- CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 19/01 à 16h locales, par 24.5 Sud / 52.1 Est.- CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 20/01 à 16h locales, par 28.7 Sud / 51.3 Est