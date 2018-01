A la Une . Berguitta est passé au stade de cyclone tropical intense





Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:

- CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 16/01 à 16h locales, par 18.4 Sud / 60.8 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 17/01 à 16h locales, par 19.1 Sud / 58.1 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 18/01 à 16h locales, par 21.3 Sud / 54.5 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 19/01 à 16h locales, par 24.5 Sud / 52.1 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 20/01 à 16h locales, par 28.7 Sud / 51.3 Est.



Météo France a par ailleurs émis un bulletin spécial à 13h50 :



Le troisième système dépressionnaire de la saison, dénommé "BERGUITTA", poursuit son intensification au nord de l'île Rodrigues et est devenu cyclone tropical en fin de matinée de ce 15 janvier. Compte tenu de la trajectoire prévue pour ce système, menaçante pour La Réunion dans les prochains jours, le Préfet de La Réunion a placé le département en situation de pré-alerte cyclonique à compter de 12h locales ce lundi 15 janvier.



BERGUITTA s'est formé en fin de semaine dernière au nord-est des Mascareignes, étant baptisé samedi 13 janvier alors qu'il évoluait au nord de l'île Rodrigues. Depuis, le météore s'est très peu déplacé, continuant de se développer sur place, à un peu plus de 200 km au nord de Rodrigues.



L'oeil s'est formé en fin de matinée de ce lundi, concrétisant la mutation du phénomène en cyclone tropical.



Après avoir stationné sur place depuis hier, BERGUITTA devrait se remettre en marche d'ici demain mardi et amorcer un déplacement vers l'ouest dans un premier temps, avant d'accélérer ensuite sa course, tout en infléchissant sa trajectoire plus vers le sud-ouest, se rapprochant alors plus directement de l'île Maurice, puis de La Réunion.



Un passage du centre du cyclone à proximité immédiate de La Réunion, voire directement sur l'île, est une éventualité



Un passage du centre du cyclone à proximité immédiate de La Réunion, voire directement sur l'île, est une éventualité tout à fait envisagée, même si à une échéance d'environ 72h il reste encore une marge d'incertitude non négligeable sur la trajectoire précise que sera amenée à suivre in fine le phénomène.



Bien qu'inférieure à la moyenne, cette incertitude prend en l'occurrence toute son importance si l'on considère la taille réduite du coeur actif et réellement dangereux du cyclone. La zone de vents violents associée au coeur du cyclone faisant moins de 150 km de diamètre, cela signifie, en effet, que si le centre de BERGUITTA venait à passer à plus de 100 km au large de l'île, les effets ressentis en termes de vents seraient très atténués. Ce serait encore plus le cas si le centre du phénomène venait à passer au sud du département.



Pour la journée d'aujourd'hui, ainsi que pour celle de demain mardi, La Réunion demeurera en dehors de la zone d'influence directe de BERGUITTA, de sorte que le temps va rester clément sur la majeure partie de l'île, à l'exception de la zone sud à sud-est du département (de Sainte-Rose à Saint-Pierre), les nuages venus du large accrochant les flancs du volcan de manière tenace, avec des pluies d'intensité généralement faible mais persistantes, intéressant en particulier le Sud Sauvage.



Sur le reste de l'île, le soleil demeurera présent, mais avec un alizé soufflant vigoureusement sur les façades nord-est et sud-ouest, où les rafales pourront dépasser les 80 km/h sur le littoral. La mer sera mauvaise sur la majeure partie du littoral (à l'exception de la côte ouest), avec une houle d'est-sud-est déferlant sur la façade est.



Une dégradation du temps attendue mercredi



La dégradation du temps liée à l'approche de BERGUITTA est attendue pour mercredi, avec un début de renforcement des vents (les rafales pourront dépasser les 100 km/h en journée) et l'arrivée des premières bandes pluvieuses périphériques liées à BERGUITTA.



Une dégradation plus importante des conditions météorologiques pourrait ensuite intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi et surtout jeudi matin, en fonction de la trajectoire finale effectivement suivie par BERGUITTA.



En attendant, il est fortement conseillé de se tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation et de prendre les mesures de prévention recommandées par les autorités. Berguitta, devenu cyclone tropical intense, se trouvait à 16h à 830 km de La Réunion, à l'Est-Nord-Est. La pression en son centre est estimée à 940 HPA. Le météore se situait aux points 17.9 Sud / 63.0 Est. Son déplacement est indéterminé. Pour rappel, La Réunion est en pré-alerte cyclonique depuis 12h ce lundi - CYCLONE TROPICAL INTENSE,Centre positionné le 16/01 à 16h locales, par 18.4 Sud / 60.8 Est.- CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 17/01 à 16h locales, par 19.1 Sud / 58.1 Est.- CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 18/01 à 16h locales, par 21.3 Sud / 54.5 Est.- CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 19/01 à 16h locales, par 24.5 Sud / 52.1 Est.- CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 20/01 à 16h locales, par 28.7 Sud / 51.3 Est.Le troisième système dépressionnaire de la saison, dénommé "BERGUITTA", poursuit son intensification au nord de l'île Rodrigues et est devenu cyclone tropical en fin de matinée de ce 15 janvier. Compte tenu de la trajectoire prévue pour ce système, menaçante pour La Réunion dans les prochains jours, le Préfet de La Réunion a placé le département en situation de pré-alerte cyclonique à compter de 12h locales ce lundi 15 janvier.BERGUITTA s'est formé en fin de semaine dernière au nord-est des Mascareignes, étant baptisé samedi 13 janvier alors qu'il évoluait au nord de l'île Rodrigues. Depuis, le météore s'est très peu déplacé, continuant de se développer sur place, à un peu plus de 200 km au nord de Rodrigues.L'oeil s'est formé en fin de matinée de ce lundi, concrétisant la mutation du phénomène en cyclone tropical.Après avoir stationné sur place depuis hier, BERGUITTA devrait se remettre en marche d'ici demain mardi et amorcer un déplacement vers l'ouest dans un premier temps, avant d'accélérer ensuite sa course, tout en infléchissant sa trajectoire plus vers le sud-ouest, se rapprochant alors plus directement de l'île Maurice, puis de La Réunion.Un passage du centre du cyclone à proximité immédiate de La Réunion, voire directement sur l'île, est une éventualité tout à fait envisagée, même si à une échéance d'environ 72h il reste encore une marge d'incertitude non négligeable sur la trajectoire précise que sera amenée à suivre in fine le phénomène.Bien qu'inférieure à la moyenne, cette incertitude prend en l'occurrence toute son importance si l'on considère la taille réduite du coeur actif et réellement dangereux du cyclone. La zone de vents violents associée au coeur du cyclone faisant moins de 150 km de diamètre, cela signifie, en effet, que si le centre de BERGUITTA venait à passer à plus de 100 km au large de l'île, les effets ressentis en termes de vents seraient très atténués. Ce serait encore plus le cas si le centre du phénomène venait à passer au sud du département.Pour la journée d'aujourd'hui, ainsi que pour celle de demain mardi, La Réunion demeurera en dehors de la zone d'influence directe de BERGUITTA, de sorte que le temps va rester clément sur la majeure partie de l'île, à l'exception de la zone sud à sud-est du département (de Sainte-Rose à Saint-Pierre), les nuages venus du large accrochant les flancs du volcan de manière tenace, avec des pluies d'intensité généralement faible mais persistantes, intéressant en particulier le Sud Sauvage.Sur le reste de l'île, le soleil demeurera présent, mais avec un alizé soufflant vigoureusement sur les façades nord-est et sud-ouest, où les rafales pourront dépasser les 80 km/h sur le littoral. La mer sera mauvaise sur la majeure partie du littoral (à l'exception de la côte ouest), avec une houle d'est-sud-est déferlant sur la façade est.La dégradation du temps liée à l'approche de BERGUITTA est attendue pour mercredi, avec un début de renforcement des vents (les rafales pourront dépasser les 100 km/h en journée) et l'arrivée des premières bandes pluvieuses périphériques liées à BERGUITTA.Une dégradation plus importante des conditions météorologiques pourrait ensuite intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi et surtout jeudi matin, en fonction de la trajectoire finale effectivement suivie par BERGUITTA.En attendant, il est fortement conseillé de se tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation et de prendre les mesures de prévention recommandées par les autorités. A.D Lu 14588 fois





Dans la même rubrique : < > La route du Littoral basculée jusqu'à nouvel ordre Cyclone tropical intense : Des vents entre 168 et 213 km/h