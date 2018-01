A la Une . Berguitta devient cyclone tropical





Devenu cyclone tropical, Berguitta se trouvait à 13 heures à 845 km de La Réunion. Pour rappel, la préfecture a placé le département en pré-alerte cyclonique depuis 12 heures ce lundi.Le système se renforce, la pression en son centre est estimée à 965 HPA. Berguitta se situait aux points 17.8 Sud / 63.1 Est, à l'Est-Nord-Est de l'île. Son déplacement est quasi-stationnaire.Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 16/01 à 10h locales, par 17.8 Sud / 61.2 Est.CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 17/01 à 10h locales, par 18.4 Sud / 58.4 Est.CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 18/01 à 10h locales, par 20.4 Sud / 55.2 Est.CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 19/01 à 10h locales, par 23.4 Sud / 51.7 Est.CYCLONE TROPICAL,Centre positionné le 20/01 à 10h locales, par 27.7 Sud / 50.0 Est.Le deuxième système suivi par Météo France, perturbation tropicale numéro 4 se trouve quant à lui à 1590 km au secteur Ouest-Nord-Ouest. Pression estimée au centre: 1002 HPA. Il ne présente aucune menace pour La Réunion.Position le 15 janvier à 10 heures locales: 15.0 Sud / 41.6 Est.Déplacement: OUEST, à 6 km/h.Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:DEPRESSION SUR TERRE,Centre positionné le 16/01 à 10h locales, par 14.9 Sud / 40.3 Est.-------------------------------------------------Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.Ce bulletin est à présent terminé.Prochain bulletin vers 17h locales.





