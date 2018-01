Blog de Pierrot Berguitta, cyclone ou forte tempête tropicale ?





La question peut paraître anecdotique, d'autant qu'un point météorologique est une photo à un moment donné, et que les choses peuvent évoluer entre deux bulletins.



Il n'en reste pas moins que la météorologie est un art précis et il peut paraître étonnant que les services de Météo France jouent sur les approximations. Même si, nous le répétons, tout cela n'a concrètement guère d'importance puisque Berguitta se trouve actuellement à bonne distance de toute terre habitée.





Selon Météo France , Berguitta serait donc redevenue simple tempête tropicale à 10h ce matin, avec une pression au centre de 970 hpa.

Le site officiel de Météo France ne donne pas la classification des cyclones en fonction de la pression atmosphérique, mais selon la vitesse des vents.



Ainsi, pour Météo France, pour qu'un météore soit classé en forte tempête tropicale, il est nécessaire que ses vents soient compris entre 89 et 117 km/h.

D'autres organismes, tout aussi sérieux, préfèrent se baser sur un double critère : les vents, mais aussi la pression hectopascal au centre du cyclone. Plus elle est basse, et plus le cyclone sera violent.



Les Réunionnais les plus âgés se souviennent de ces soirées de veille cyclonique que l'on passait à scruter avec anxiété l'aiguille du baromètre qui se promenait sur un papier millimétré et qui indiquait, avec une précision très bonne pour l'époque, la chute de la pression, et donc l'arrivée imminente du cyclone.



Ainsi, on estime que pour qu'un météore soit classé en forte tempête tropicale, il faut que les vents soient compris entre 88 et 116 km/h sur 10 minutes, mais aussi que la pression en son centre soit comprise entre 972 et 985 hpa.



Berguitta, avec 970 hpa, devrait donc être encore classé en cyclone tropical.

D'autant que les services météo mauriciens le donnaient toujours au même point de 10h avec une pression de 965 hpa.



Là, il ne s'agit plus d'une différence de 2 hpa, mais de 7 hpa !!!



Ce questionnement -légitime- n'a au fond guère d'importance. Il est probable qu'au prochain point, Berguitta aura encore diminué d'intensité et que cette fois, il se trouve effectivement au coeur de la fourchette de 972 à 985 hpa.



La question est ailleurs : quel est l'intérêt de Météo France -et du préfet- de le classer en forte tempête tropicale alors qu'il s'agit encore d'un cyclone?



Berguitta va-t-il mettre le turbo ?



Enfin, dernière remarque : il semblerait que, sans le dire encore, les services de Météo France s'attendent à une forte accélération de Berguitta.



Car, sinon comment expliquer qu'un système qui se trouve selon le dernier point à 530 km et qui se déplace à 9 km/h puisse arriver à proximité de notre île demain dans la matinée?



530 divisé par 9 donnent un peu plus de 58 heures... Ce qui nous ramènerait à plus de deux jours, soit à vendredi.



530 divisé par 9 donnent un peu plus de 58 heures... Ce qui nous ramènerait à plus de deux jours, soit à vendredi.

Pour que Berguitta arrive effectivement demain matin jeudi, il faudrait qu'il se déplace à une vitesse de plus de 20 km/h. Ce qui est possible, mais qui supposerait une très forte accélération...





