Berguitta au plus près de La Réunion dans l'après-midi ou en fin de journée

La forte tempête tropicale "BERGUITTA" se rapproche de La Réunion et passera au plus près du département dans l'après-midi ou en fin de journée de ce jeudi 18 janvier, son centre transitant à quelques dizaines de km au large de Saint-Philippe.



Ce rapprochement s'accompagne d'une dégradation marquée des conditions météorologiques, avec un épisode pluvieux et venteux conséquent, mais ne présentant pas de caractère exceptionnel pour l'île intense. (N.B. : Le département demeure pour le moment en situation d'alerte orange).



Le centre de BERGUITTA était positionné à 7h locales ce jeudi par 20 degrés 3 Sud et 58 degrés 0 Est, soit à 245 km dans l'est-nord-est de La Réunion. Le centre du météore était alors en train de longer la côte est de l'île Maurice, légèrement au large.



La Réunion du bon côté de la trajectoire



L'inflexion de la trajectoire en direction du sud-ouest anticipée hier s'est bien produite, de même que l'accélération du déplacement. Le scénario prévu d'un centre de la tempête tropicale passant à proximité de La Réunion, légèrement au sud de l'île, se confirme donc.



La Réunion se situe ainsi du bon côté de la trajectoire, dans le secteur où les vents forts liés à BERGUITTA sont les moins violents. En conséquence, le renforcement des vents attendu sur l'île restera dans des limites raisonnables. On prévoit des rafales maximales de vent de l'ordre de 100 à 110 km/h sur les zones côtières, 120 à 130 km/h dans les Hauts exposés, voire 140 km/h très ponctuellement.



Ces vents vont tourner au fil de la journée. Ils souffleront de secteur sud ce matin, concernant la façade ouest de l'île, ainsi que le flanc est du volcan. Ils tourneront plus sud-ouest ensuite, balayant la région des plaines et les baies de St-Paul/La Possession, ainsi que le secteur de Saint-Philippe/Tremblet, avant de s'orienter ouest en fin de journée, affectant alors toute la côte sud. Ces vents d'ouest pénétreront assez brutalement en fin de journée sur la côte nord, préalablement déventée (sous le vent du relief).



Les pluies, élément le plus problématique



Mais ce sont les pluies qui seront très probablement l'élément le plus problématique. De fortes pluies ont affecté la nuit dernière les régions Sud et Sud-Ouest du département. Ces fortes pluies vont se poursuivre une bonne partie de la journée, dans les Hauts en particulier, avec toutefois des fluctuations dans l'intensité des précipitations, des bandes pluvieuses plus actives étant entrecoupées d'accalmies relatives.



Ces fortes pluies survenant sur des sols déjà détrempés, elles entraînent des crues généralisées dans les ravines et cours d'eau du Sud. Sur les régions Est et surtout Nord à Nord-Ouest, les pluies seront nettement plus modérées, mais se renforceront temporairement en fin de journée dans les derniers secteurs nommés.



