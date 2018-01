Berguitta accélère, le cyclone tropical intense à 716 km de nos côtes

Alors que la préfecture a placé le département en pré-alerte cyclonique, Berguitta continue à s'approcher.



Au stade de cyclone tropical intense, le système se trouait ce mardi matin à 4h à 715 km de nos côtes, à l'est-nord-est. La p ression estimée au centre était de 940 HPA et Berguitta se déplaçait vers l'ouest à une vitesse de 13 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



- CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 17/01 à 04h locales, par 18.8 Sud / 59.7 Est.

- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 18/01 à 04h locales, par 20.6 Sud / 56.8 Est.

- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 19/01 à 04h locales, par 22.9 Sud / 53.0 Est.

- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 20/01 à 04h locales, par 25.9 Sud / 50.1 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 21/01 à 04h locales, par 31.3 Sud / 48.9 Est.



​" Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension", indique Météo France.



Par ailleurs, l'autre système situé à l'ouest de Madagascar est au stade de dépression sur terre. Il se situe à 1685 km au secteur ouest nord ouest de nos côtes et se déplace vers l'ouest-sud-ouest à 7 km/h.