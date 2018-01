Berguitta à son point le plus rapproché de Maurice à 9 heures

À Maurice, Berguitta passera à 9h à son point le plus rapproché de l'île sœur, du côté de Blue Bay dans le Sud de l'île, à 10 ou 15 kilomètres des côtes, selon la météo mauricienne.



De possibles conditions cycloniques sont attendues dans les heures qui viennent dans le Sud de Maurice.



La rafale la plus importante a été enregistrée à Vacoas (centre du pays) aux alentours de 112 km/h dans la soirée de mardi.



L'alerte 3 pourrait être maintenue pendant 10 heures encore, car des nuages convectifs et très actifs pourraient toucher Maurice en début d'après-midi.