Berguitta à Saint-Leu : Une totale incurie de l'équipe de Thierry Robert en matière de politique d'aménagement !

L'ampleur des inondations et des dégâts liés à la tempête tropicale Berguitta sur la commune de Saint-Leu met en évidence le fait que la majorité municipale s'est désintéressée de ces problèmes et du PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondation) depuis 2008. L'ex maire Thierry Robert, l'actuel maire Bruno Domen et la directrice générale adjointe chargée de l'aménagement et directrice de cabinet Karine Nabénésa (véritable maire bis) ont préféré effectuer des dépenses tape-à -l’œil comme la médiathèque du centre ville (qu'ils n'arrivent même pas à terminer d'ailleurs faute de financement en quémandant au TCO une rallonge). Par contre Thierry Robert n'a rien fait pour les aménagements urbains. Les saints-leusiens reconnaitront là son côté promoteur pas très sérieux dans sa vision de l'aménagement du territoire.



Le maire du Tampon André Thien-Ah-Koon a déchiré le PPRI sur les zones inondables et sa commune est aujourd'hui ravagée par Berguitta. Thierry Robert a injurié le préfet lors de l'affichage du PPRI en disant qu'on ne peu plus rien faire si on tient compte des zones inondables. Pourtant le PPRI, ce n'est pas pour faire plaisir ou non ; c'est un document qui est élaborer pour la sécurité des personnes et pour indiquer les zones de danger à aménager.



Thierry Robert, dans son gros lauto rouge (voir le capot sur la vidéo), au mépris de règles de sécurité les plus élémentaires s'est permis de se montrer en spectacle sur les routes de la commune alors que les conditions météorologiques étaient exécrables et que la préfecture avait recommandé de ne pas sortir en voiture, donne en tant que représentant de la Nation encore une fois le mauvais exemple aux citoyens de Saint-Leu.



Thierry Robert, Bruno Domen et la Ville ont posté sur facebook plein de vidéos des inondations sur Saint-Leu. En réalité, c'est une forme de bilan de leur incurie pour fêter leurs 10 ans de gestion à Saint-Leu qui est une ville ruinée et inondée à la moindre pluie.



Pour la Société Civile de Saint-Leu,

Vincent Défaud