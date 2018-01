Berguitta à 830 kilomètres de nos côtes

La forte tempête tropicale Berguitta est actuellement à 830 kilomètres de nos côtés, au secteur Est-Nord-Est. Le système, qui a un déplacement quasi-stationnaire, devrait s'approcher de notre île en s'intensifiant. Selon les prévisions de trajectoire, c'est bien au stade de cyclone que Berguitta devrait passer au plus près de nos côtes. Une dégradation du temps est à prévoir dès ce mardi. Météo France conseille de se tenir informé de la situation.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

- Cyclone tropical, Centre positionné le 16/01 à 04h locales, par 17.8 Sud / 61.3 Est.

- Cyclone tropical, Centre positionné le 17/01 à 04h locales, par 18.1 Sud / 59.0 Est.

- Cyclone tropical, Centre positionné le 18/01 à 04h locales, par 19.9 Sud / 56.1 Est.

- Cyclone tropical, Centre positionné le 19/01 à 04h locales, par 22.5 Sud / 52.6 Est.

- Cyclone tropical, Centre positionné le 20/01 à 04h locales, par 26.6 Sud / 50.3 Est.



"Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension", tient à souligner Météo France.