Berguitta : Un épisode pluvieux "exceptionnel par sa durée et son intensité"

Météo France a publié son bilan suite au passage de Berguitta, baptisée le 13 janvier. Après l’épisode pluvieux que La Réunion a subi du 2 au 8 janvier, l’accalmie a été de courte durée. Cet épisode a été "exceptionnel par sa durée, il l’a été également par l’intensité des précipitations à l’approche et au transit de Berguitta au plus près de la Réunion les 17 et 18 janvier", précise Météo France.



Cet épisode est survenu "dans un contexte où les pluies ayant précédé l’arrivée de Berguitta proprement dit, se sont surajoutées aux pluies abondantes préalablement tombées depuis le début du mois de janvier, et ont achevé de saturer des sols qui ne pouvaient dès lors plus rien absorber, la réaction des ravines et cours d’eau a été spectaculaire. Rapidement transformés en torrents furieux et boueux, les différents cours d’eau et ravines de la région sont temporairement sortis de leur lit, menaçant certaines habitations".





Des records de pluviométrie ont été battus. Notamment à Grand-Coude (1862 mm). Un nouveau record depuis 1978, battant le précédent record sur 8 jours de 1389 mm lors de l’épisode Hyacinthe en 1980.



Sur l’ensemble de l’épisode, les postes les plus arrosés se situent tous dans le Sud et le Sud-Ouest :

-1862 mm à Grand-Coude

- 1414 mm à Piton-Bloc (nouveau record depuis 1990 battant le précédent record sur 8 jours de 818 mm de février-mars 1993)

- 1327 mm à La Crête

- 1116 mm à Plaine des Makes

- 935 mm au Dimitile

- 931 mm à Hauts de Ste-Rose

- 926 mm au Tampon

- 919 mm au Gîte de Bellecombe

- 877 mm à Tapage

- 863 mm à Piton St-Leu

- 802 mm à Bras-Long

- 752 mm au Gol les Hauts

- 676 mm à Ravine des Cabris

​Les vents les plus forts ont été observés le 18 janvier. On enregistre en rafale maximale :



Dans les Hauts :

- Piton Maïdo : 131 km/h de sud-sud-est à 10h06

- Gîte de Bellecombe : 129 km/h de secteur sud à 12h31

- Petite-France : 102 km/h de sud-sud-ouest à 17h50

- Plaine des Cafres : 99 km/h de secteur sud à 11h13

- Colimaçons : 97 km/h de secteur sud à 10h44



Dans les Bas :

- Gros Piton Ste-Rose : 144 km/h de secteur sud à 08h45

- Le Port : 107 km/h de sud-ouest à 15h21

- Gillot-Aéroport : 102 km d’ouest-nord-ouest à 20h27

- Pointe des Trois-Bassins : 102 km/h de sud-sudouest à 10h44

- Pierrefonds-Aéroport : 101 km/h de nord-ouest à 23h11





