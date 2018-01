Berguitta : Toujours 8 000 clients privés d’électricité

Selon EDF, près de 100 000 clients qui ont été concernés depuis jeudi matin par des coupures d'électricité. Les interventions d’urgence se sont poursuivies tout au long de la nuit. Les conditions climatiques et d’accès sur le terrain rendent très difficiles les interventions des techniciens. A 11h, il restait 8 000 clients privés d’électricité.



Les équipes d’EDF déployées sur le terrain mettent tout en oeuvre pour rétablir l’électricité dans les meilleurs délais. Plusieurs secteurs ont été réalimentés notamment sur les communes de Saint-Joseph, Saint-Paul et Saint-Leu.



Ce matin, EDF a affrété quatre hélicoptères pour accélérer le diagnostic des pannes sur les lignes électriques moyenne tension. La majorité des défauts a été localisée et les réparations sont en cours.



La dernière phase consiste à réparer le réseau "basse tension" dans des zones les plus isolées et difficilement accessibles. Les techniciens EDF et les entreprises partenaires vont ainsi intervenir rue par rue, client par client, pour les dernières réparations.



Pour faciliter la détection de ces pannes, EDF invite les foyers privés d’électricité à se signaler auprès du centre d’appels de dépannage au 0 800 333 974.