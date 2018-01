Berguitta : Quelques consignes de sécurité (réactualisé)

franchir les radiers submergés,

toucher les câbles électriques au sol,

entreprendre des randonnées et des sorties en mer,

aller dans les jardins, parcs, parcours de santé, skate-parcs, airs de jeu et de loisirs en raison du risque de chutes d’arbres et de branches.

En cas d’urgence:



• Eau, la Créole : 0262 32 00 00

• Électricité, Dépannage EDF Réunion : 0800 333 974

• Répondeurs de Météo France : 0892 68 08 08 pour les prévisions cycloniques,

et 0897 65 01 01 pour le point cyclone.

• Samu : 15

• Police : 17

• Pompiers : 18

Il est déconseillé aux administrés de se rendre sur le débarcadère, La Grotte des Premiers Français et sur la digue du port de Saint-Gilles. Ces lieux peuvent présenter un danger en raison de la forte houle attendue. L’accès à la structure du front de mer sera d’ailleurs interdit à tous les usagers.De plus, avec les conditions qui se dégradent à l’approche du météore nous rappelons également à la population que toutes les activités nautiques et de baignade sont formellement interdites.