Berguitta: Quel temps ce mercredi ?

Le temps va se dégrader sur l'île, rapporte Météo France Le flux de Sud-Est déjà fort continue de se renforcer et génère d'imposant nuages le long des contreforts Sud du volcan. Poussés par des vents d'altitude, les nuages envahissent progressivement le littoral sud et Ouest, de Saint-Philippe à Saint-Leu en remontant dans les hauts et l'Est du département de Sainte-Rose jusqu'à Saint-André. Ces nuages s'accompagnent de précipitations, parfois intenses, dès le début de la journée.Au fil des heures et à l'approche du cyclone tropical Berguitta, la couverture nuageuse gagne du terrain et envahit l'intérieur de l'île, les côtes Ouest et Nord-Est. A mesure que les nuages avancent, la pluie s'installe elle aussi : en fin de journée, les pluies se sont généralisées à l'ensemble du département.Le vent de Sud-Est est fort à localement très fort avec des rafales pouvant atteindre les 100 km/h le long des côtes Est et Ouest ainsi que sur les sommets.La mer est forte à très forte sur les côtes exposées au vent : de la Pointe des Aigrettes à Sainte-Marie en passant par le Sud-Sauvage et agitée sur la zone du Port.La houle modérée d'Est-Sud-Est est voisine de 4m.