Berguitta: Point de situation de ce vendredi

La Préfecture a fait un nouveau point de situation concernant Berguitta, tempête tropicale modérée qui poursuit sa route vers le Sud-Ouest et s’éloigne de La Réunion. Elle rappelle que le préfet a levé le niveau "orange" du dispositif spécifique ORSEC Cyclones à 8 h ce matin.



Les conditions météorologiques sont redevenues conformes à la saison. Dans le Sud de l’île, les reconnaissances se poursuivent afin d’évaluer les dégâts et estimer les délais de remise en état.



Un seul cours d’eau, la rivière Saint-Denis, reste sous surveillance, témoignant du retour progressif à la normale. De nombreux radiers restent néanmoins impraticables.



Point de situation :



1/ interventions des services de secours :



Les services de la gendarmerie, de la police nationale, du SDIS et des FAZSOI ont procédé à 190 interventions et secourues 86 personnes au plus fort de l’épisode.

Une personne a été signalée comme emportée par une crue sur un radier à 18 h, mais les recherches et l’absence de signalement de personne manquante ne permettent pas de conclure à ce stade à une disparition. Les recherches continuent.

Prépositionnées lors de la pré-alerte, les FAZSOI ont mis à disposition leurs moyens techniques, matériels et humains au profit de la population sur demande de concours de la préfecture. Ainsi , 60 lits picots et couvertures ont été distribuées ; l’armée à également participé à l’évacuation de plusieurs foyers au lotissement de Bassin Plat et contribue ce matin aux opérations de nettoyage sur les communes de Saint-Pierre et Saint-Leu.



2/ Hébergement / évacuation (chiffres consolidés à 11h) :



293 personnes hébergées

161 personnes évacuées



3/ Électricité :



Au total ce sont près de 100 000 clients qui ont été touchés depuis jeudi matin.

Les interventions d’urgence se sont poursuivies durant tout l’épisode et tout au long de la nuit. Les conditions d’accès sur le terrain rendent très difficiles les interventions des techniciens. A 11 h, il restait 8 000 clients à réalimenter, EDF concentre tous ses efforts et ses moyens techniques pour intervenir quartier par quartier.

La zone Ouest (Saint-Leu, Saint-Paul, Les Avirons, Trois Bassins) est la plus concernée.



4/ Réseau eau :



A 11h00, 22 000 abonnés sont privés d’eau (Saint-Joseph, Saint-Leu, le Tampon, Saint Philippe). La qualité de l’eau reste dégradée sur une bonne partie de l’île (47 %).

Des précautions fondamentales doivent être respectées lors de la consommation de l’eau courante.

Pour le moment, il est conseillé de modérer l’usage de l’eau du robinet.



5/ Réseau routier :



De nombreux axes secondaires restent coupés.

La route nationale 5 reliant Cilaos est toujours fermée suite à de nombreux éboulis. Les reconnaissances et les premiers travaux sont en cours.

Limiter les déplacements non indispensables, la plus grande vigilance est conseillée sur le réseau routier.

Ne pas franchir les radiers submergés



6/ Transport aérien :



Le trafic sur les deux plateformes aéroportuaires a repris ce matin.

Le trafic maritime a repris à 12h.



7/ Sentiers de randonnées :



Une reconnaissance des sentiers prioritaires en matière sociale (accès aux îlets) et économiques (notamment accès aux gîtes) sera réalisée dans les délais les plus courts et précédera une vérification globale et progressive du réseau. Dans cette attente, l’ONF déconseille toute sortie en milieux naturels.



Numéros de téléphones utiles : SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17 Informations route CRGT : 02 62 97 27 27 EDF dépannage : 0800 333 974