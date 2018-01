La grande Une Berguitta : Pas de passage en alerte rouge ce mercredi soir





Le



Pas d'alerte rouge programmée ce soir



L'alerte rouge se fera "uniquement après analyse de Météo France, il n'y a pas d'automaticité", a souligné le préfet. Une réunion aura lieu demain matin à 7h30 afin de savoir quelle suite à donner à ces analyses. Le préfet indique donc : "Ce soir, il n'y pas d'alerte rouge programmée."



La trajectoire de Berguitta n'a pas changé même si des incertitudes persistent. Le système devrait passer au plus près des côtes demain après-midi vers 15h. Un passage qui va se dérouler sur une douzaine d'heures. Les façades est et sud seront plus touchées si la trajectoire Sud est confirmée avec des vents sur la partie ouest. Le phénomène s'affaiblit, mais attention, ses effets peuvent être aussi importants que ceux d'un cyclone.



L'aéroport Roland Garros fermera par ailleurs ses portes ce mercredi à compter de 22 heures.





Samuel Irlepenne sur place Le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, tenait un point de situation ce mercredi à 18 heures sur la forte tempête tropicale Berguitta. Un point presse en présence de David Goutx, directeur de Météo France pour l'océan Indien et en visio-conférence avec le ministère des Outremer (COGIT - centre opérationnel de gestion interministérielle des crises).Le système était à 16 heures à 510 km des côtes réunionnaises. Les conditions météorologiques vont se dégrader plus significativement dans les prochaines heures. Le Sud de l'île subit quand à lui déjà les effets de la tempête depuis le début de la journée. La Réunion a été placée en alerte orange ce mercredi matin à 8 heures L'alerte rouge se fera "uniquement après analyse de Météo France, il n'y a pas d'automaticité", a souligné le préfet. Une réunion aura lieu demain matin à 7h30 afin de savoir quelle suite à donner à ces analyses. Le préfet indique donc : "Ce soir, il n'y pas d'alerte rouge programmée."La trajectoire de Berguitta n'a pas changé même si des incertitudes persistent. Le système devrait passer au plus près des côtes demain après-midi vers 15h. Un passage qui va se dérouler sur une douzaine d'heures. Les façades est et sud seront plus touchées si la trajectoire Sud est confirmée avec des vents sur la partie ouest. Le phénomène s'affaiblit, mais attention, ses effets peuvent être aussi importants que ceux d'un cyclone.L'aéroport Roland Garros fermera par ailleurs ses portes ce mercredi à compter de 22 heures. A.D Lu 4194 fois