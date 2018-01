Berguitta: Les recommandations d'Orange Réunion

Selon les informations de la préfecture de la Réunion et de Météo France, le cyclone tropical intense Berguitta devrait passer au plus près de l’ile dans la journée de jeudi.Les équipes d’Orange Réunion, et ses partenaires, sont dès aujourd’hui en alerte et s’organisent pour faire face à cet événement exceptionnelPendant cet épisode météorologique, Orange appelle ses clients à la plus grande vigilance.Quelques règles de prévention importantes :- En cas de dégâts sur les réseaux, ne pas s’approcher des câbles tombés ou des poteaux endommagés. Signalez le dommage sur l’application mobile « Dommages Réseaux » ou sur le site internet : https://dommages-reseaux.orange.fr - En cas d’orage ou de coupures électriques, débranchez vos équipements (Livebox, décodeur TV, téléphones etc.…) pour éviter les surtensions électriques.Dès la levée de l’alerte rouge, 350 techniciens sont déjà mobilisés et prêts à intervenir afin d’établir un état des lieux et entamer la remise en état des réseaux sur les zones impactées. Orange communiquera régulièrement de l’avancement des travaux sur le compte twitter @orangeReunion et par voie de presse.