Berguitta : Les contributions des Zinfonautes en vidéos

Les Zinfonautes ont été nombreux à nous envoyer une petite séquence vidéo sur la dégradation du temps dans leurs communes respectives. Nous les remercions chaleureusement ! Vous aussi, faites comme eux ! Les photos/vidéos sont à envoyer sur notre page Facebook, notre Messenger ou directement via l'application Zinfos 974, sans oublier la traditionnelle boîte contact de notre rédaction : contact@zinfos974.com . Nou compte su zot'!



Les radiers de Petite-Île ce jeudi matin. Des images transmises par Ecyla :



À Saint-Joseph, les radiers subissent de plein fouet les précipitations dûes à l'arrivée de Berguitta...(1ère vidéo : Ted Tryx. Les deux autres sur le radier de Vincendo et sur le pont de la Rivière Langevin : Ti Vienne)















Toujours à Saint-Jo, où les précipitations et les bourrasques de vent sont particulièrement importantes, comme on peut l'apercevoir sur cette séquence qui nous a été transmise par Julie :







Notons le (superbe ^^) montage, non sans une pointe d'humour, de An Hr sur le temps "radieux" qui règne actuellement sur une partie de l'île (la rédaction a été unanime : 10/10 pour ce beau soleil !)







Le radier Fusible à Saint-Joseph subit actuellement une crue particulièrement soutenue. La vidéo envoyée par crescent est particulièrement saisissante :







Et que dire de la vidéo qui nous a été transmise par Luciie (toujours à Saint-Joseph) ?







Le Sud n'est pas la seule région de l'île à avoir connu des pluies diluviennes ce jeudi. À Saint-Leu, la ravine qui passe en centre-ville a en effet été "boostée" par les précipitations qui ont frappé la commune de l'Ouest. On remercie notre Zinfonaute Geneviève :





