La grande Une Berguitta : Les conditions pour un passage en alerte orange ne sont pas réunies





Selon le préfet, "le timing d'hier demeure inchangé. Le cyclone est attendu au plus près de La Réunion jeudi matin. La trajectoire connue demeure menaçante même si on aperçoit un léger décalage vers le sud, qui prend de la consistance, soit une hypothèse favorable, qui va diminuer l'effet des vents et des précipitations. Nous avons, néanmoins, toujours une incertitude à 36h de l'évènement."



Pour le moment, les conditions ne justifient pas un passage en alerte orange. Une réunion aura lieu demain à ce sujet.



"Nous sommes donc en fin d'après midi sur une tendance de l'affaiblissement de l'évènement, gradué, qui demeure quand même recensé comme cyclone et compact", a commenté le préfet.



La pré-alerte cyclonique est donc maintenue. "Nous avons pensé à ce passage en alerte orange mais la conclusion c'est qu'il était prématuré ce soir", a expliqué Amaury de Saint-Quentin. "Nous en saurons plus probablement à ce sujet demain".



Les événements liés à ce système devraient être plus significatifs pour les régions Est et Sud, les Plaines et le massif du volcan.







Également présent lors de ce point de situation, David Goutx, directeur de Météo France pour l'océan Indien, a donné des explications quant à l'affaiblissement de Berguitta.



Du répit, la nuit prochaine sera déterminante



Le cyclone "a connu une poche d'air sec, ce qui l'a fait caler alors qu'il était très bien formé". David Goutx ajoute : "Cela a déstabilisé le mur de l'oeil, la mécanique a été enrayée. On passe d'une situation hier d'un cyclone mature, puissant et qui devait passer par le nord ; on quitte aujourd'hui ce scénario, il devrait nous aborder par le sud."



Pour autant selon David Goutx, "il faut rester concentré sur tous les scénarios. On a une sorte de répit. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on a de bonnes nouvelles qu'il faut se détourner de ce système." Et de prévenir : "La nuit prochaine sera déterminante. Le cyclone a des chances de retrouver des couleurs."



Dès demain matin, des pluies intermittentes concerneront le sud de l'île puis les bandes pluvieuses feront leur arrivée vers la fin de soirée (22h). Toute l'île sera alors concernée par de fortes averses jusqu'à jeudi matin.



