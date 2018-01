Berguitta : Les campeurs de l'Hermitage évacués

Alors que la procédure habituelle commande d'attendre que l'alerte orange soit donnée par la préfecture, Corine Genest, directrice du camping de l'Hermitage, a ordonné l'évacuation des lieux avant demain 13 heures. Une décision bien acceptée par les vacanciers, qui sont partis après avoir empaqueté leurs effets dès le début d'après-midi.



Ces vacances d'été indien ont été très pluvieuses pour les campeurs de l'Hermitage, venus des quatre coins de l'île profiter des plages de l'Ouest. Pluvieuses, et désormais écourtées, la menace du cyclone Berguitta ayant eu raison de leur séjour. Pourtant, Corine Genest s'en étonne, les campeurs ont été nombreux à venir cette année, malgré un temps peu clément. En effet, pas moins de 803 familles ont réservé un emplacement durant ces vacances de décembre, un peu moins que l'année dernière qui vit un été ensoleillé, et 890 familles s'installer pour quelques jours de farniente.



98% des campeurs de l'Hermitage sont des Réunionnais, souvent des travailleurs modestes, car le camping de l'Hermitage est à vocation sociale. En effet, un accord avec la CAF permet une prise en charge de 80% des frais de séjour. Des séjours que les familles aiment à vivre sous les 20 tentes "safari" que compte le camping, depuis peu classé 3 étoiles. Ces tentes vastes et confortables viennent tout juste d'être remplacées, et demandent un travail considérable aux équipes chargées de les démonter, ce qui a conduit la directrice à demander dès ce jour leur évacuation.



Les derniers campeurs s'organisaient pour plier bagage en cet après-midi, et faisaient preuve de philosophie, ils vivront le cyclone à l'abri de leurs maisons, et reviendront profiter des plages ensoleillées l'année prochaine, si tout va bien.