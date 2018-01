Société Berguitta : Le point sur le réseau routier La direction regionale des routes fait le point à 16H sur le réseau routier fortement impacté par le passage de la tempête tropicale Berguitta.



RN1 Route du Littoral, circulation basculée côté mer avec 2 voies vers l’Ouest et 1 voie vers le Nord. Présence de houle du PR1 au PR5 début de houle commençant à atteindre la chaussée.

SECTEUR OUEST :

RD13 Route de Bras Mouton à St Leu : entre PR 0 et PR 8+400, arbres et végétaux sur chaussée. Nettoyage prévu.

PR 1+600, éboulis (arbres + roches). Route fermée par sécurité.

PR 7+450, éboulis. Pas d’intervention prévue mauvaises conditions.

Entre 8+100 et PR 8+400, chaussée inondée + coulée de boue. Nettoyage en cours pour la coulée de boue.

PR 4+340 et PR 1+600, radiers submergés. Route coupée. RD 101 St Paul PR 0+400, poteaux EDF incliné (pas sur la voie). Alerte

RD3 à St Leu : PR 133+700 secteur Chaloupe, éboulis sur le secteur. Route coupée à la circulation.

Entre PR 136 et PR137, roches + végétaux sur chaussée. Route coupée. RD11 à St Leu secteur Stella suite à la forte pluie circulation difficile. (boue et gravats sur chaussée) SECTEUR NORD :SECTEUR OUEST :



RN1 à l’Etang Salé, bretelle de sorties les Sables inondée et fermée

RN5 Route de Cilaos fermée depuis la sortie de la Rivière : nombreux éboulis, avec conditions météo très dégradées (au-delà de certaines alertes rouges passées)

RN5 dans la traversée de la Rivière: localement inondée mais praticable

RN3 au Tampon entre le 17ème km et les Azalées, chaussée dégradée et présence de nombreux nids de poule

RN1 St Louis échangeur Bel Air inondée

RN2001 St Louis, radier du Gol submergé par intermittence et maintenu fermé par les ST de la commune

RN2001 St Louis chaussée inondée entre usine du Gol et Pont Mathurin

RN2 St Philippe - secteur ravine Ango - obstacle sur chaussée. Circulation par alternat. Travaux de dégagement en cours

RN2 St Philippe – ravine Citron Galet - submergé et fermé.

RN2 Petite Ile palmes cocotiers sur chaussée au niveau de Petite Ile (montée Grande Anse en particulier) nouveau nettoyage en cours

RD3 St Louis, radier du Ouaki fermé

RD 20 route des Makes St Louis, PR 9+300, radier submergé. Route coupée.

RD39/RD400 Chemin Stéphane Le Tampon, route fermée de la ligne des Bambous jusqu’à la RD39

RD 3 Etang Salé, éboulis PR 152+700, route coupée.

RD242 Route d’Ilet à Cordes Cilaos, suite éboulis au PR1+550, route totalement fermée

RD3 Route Hubert Delisle St Joseph PR226, radier submergé

RD3 Route Hubert Delisle commune des Avirons PR137+800, suite éboulis, route coupée

RD26 Entre Deux éboulis PR6+200 et 15+600, suite éboulis, circulation alternée

RD32 Route de la Plaine des Grègues Petite Ile, radier submergé

RD 33 St Joseph PR 4+500, circulation difficile.

RD 16 route du Tévelave Avirons, PR 2+360, coulée de boue. Circulation difficile.

RD 36 route de Notre Dame de la Paix PR 3+800, radier submergé. Route coupée.

RD 70 route de Bois Court, radier submergé. Route coupée. SECTEUR SUD :



RN3 Col de Bellevue , fortes pluies et vents forts. Peu de visibilité.

RN2 de Ste Anne à Bois Blanc Ste Rose, vent fort et fortes pluies, quelques feuillages sur chaussée

RN2 St Benoit les Orangers, obstacles sur chaussée (branchages) jusqu’au Pont Rivière de l’Est. Equipes en intervention.

RN3 du PR 24 Bras des Calumets jusqu’au Plateau PR 32, vent + et pluies soutenues.

Informations concernant les transports en commun



Ligne T interrompue depuis 15H00.



Lignes dont le fonctionnement est interrompu à partir de 17H00 O2, O3 et O4:



- S1 : SAINT-BENOIT / SAINT-PIERRE par le Grand Brulé.

- S2 : SAINT-BENOIT / SAINT-PIERRE par les plaines.

- S3 : SAINT-JOSEPH / SAINT-PAUL par les bas.

- S4 : SAINT-PIERRE / SAINT-PAUL par les hauts.

- S5 : SAINT-PIERRE / ENTRE EUX.

- S6 : SAINT-JOSEPH / PETITE ÎLE / TAMPON.

- O1 : SAINT-PIERRE / SAINT-DENIS par la route des Tamarins.

- O2 : SAINT-PIERRE / SAINT-DENIS Express.

- O3 : SAINT-PAUL / SAINT-DENIS Express.

- O4 : SAINT-PAUL / SAINT-DENIS.

- T : SAINT-PIERRE / Aéroport Roland Garros.



Toutes les lignes du réseau Car Jaune seront interrompues à compter de 18H30.



Réseaux urbains :



- CITALIS et ESTIVAL : Interruption des lignes à compter de 18H30.

- KAR'OUEST : Interruption des lignes à compter de 17H00.

- ALTERNEO et CARSUD : Interruption des lignes depuis ce matin.









