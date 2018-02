Berguitta: Le Gouvernement reconnaît l’état de catastrophe naturelle

Le gouvernement a reconnu ce jeudi l'état de catastrophe naturelle pour les communes les plus touchées de La Réunion par le passage de Berguitta. Une décision dont se félicite Nathalie Bassire, qui rappelle avoir été "la première à demander publiquement jeudi 18 janvier que l'état de catastrophe naturelle".



"La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle permet une indemnisation accélérée et obligatoire des dommages par les assureurs, sous un délai de trois mois pour les entreprises et particulier assurés", indique la députée, remerciant le gouvernement "au nom de nos sinistrés, au nom de nos agriculteurs et de nos entreprises, pour cette sage décision et son écoute"