Berguitta : Le Département informe sur les infrastructures fermées

Route Ilet à Cordes



Environ 2500 m3 de matériaux sont tombés hier, 15 janvier, sur la route départementale RD 242 reliant Cilaos et Îlet à Cordes au PR 1+550. Une reconnaissance par hélicoptère, programmée ce matin, n'a malheureusement pas pu avoir lieu en raison des mauvaises conditions climatiques. Celles-ci devant se dégrader, aucune reconnaissance ne pourra se faire avant le passage du cyclone Berguitta. Aussi, la RD 242 restera fermée jusqu’après le passage du système.



Un pont aérien par hélicoptère a été mis en place par la mairie de Cilaos pour répondre aux situations d'urgence. Sur proposition du Président Cyrille Melchior, le Département octroiera une subvention de 6000 euros à la commune pour participer financièrement à ce dispositif.





Radier Ouaki



Fermé jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques et le temps des réparations.





Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion



En raison des fortes rafales de vent, Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion est fermé depuis ce mardi 16 janvier et le restera jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques et la sécurisation du site.





Jardin de l'Etat



Ce site départemental est fermé et le restera jusqu’à l'amélioration des conditions météorologiques et la sécurisation du site