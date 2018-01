Berguitta: Le Crous de La Réunion fermé à partir de 13h

Suite au rapprochement du système dépressionnaire Berguitta, le directeur général du Crous de La Réunion a décidé de fermer l’établissement et l’ensemble de ses antennes (Nord et Sud) à partir de 13H, ce mercredi.Nous recommandons la plus grande prudence à nos résidents et rappelons qu’en cas de besoin particulier, nos agents sont joignables à tout moment.Les coordonnées et les consignes sont disponibles sur notre site internet www.crous-reunion.fr et notre page Facebook.