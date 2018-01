Berguitta: L'usine Edena à plein régime pour palier l'absence d'eau potable

Le Directeur technique de l'usine d'embouteillage d'Edena, Johnny Shum Hung, est coutumier de ces périodes de crise que sont les avant-cyclone. Chaque année, la période cyclonique, qui suit celle des fêtes de fin d'année, est celle des cadences infernales pour tous les employés de l'usine de La Possession.



En période calme, de mai à novembre, les équipes affectées aux 5 lignes de production de l'usine comptent 20 personnes, qui travaillent par roulement de deux équipes sur 7 heures (2x7h). Début décembre, les fêtes approchant, les cadences passent à 3 x 8h.



Exceptionnellement, les cadences s'accélèrent tant que les équipes de maintenance viennent en soutien à la production, et l'usine fonctionne alors en flux tendu, et sans discontinuer.



Cette polyvalence est certes exigée des ouvriers de maintenance, mais les cadres sont eux aussi amenés à "mettre la main à la pâte". Johnny Shum Hung lui-même rejoint ses équipes, "afin que les Réunionnais soient tous approvisionnés en eau potable". C'est la bouteille de Bagatelle, issue de la Source Blanche (l'Edena est elle issue de la source Denise), que les Réunionnais plébiscitent lors des cyclones. En raison de son format de 1,75 litre et de son prix plus modeste, la Bagatelle est produite en priorité par l'usine en période cyclonique, malgré un bénéfice moindre pour la société Edena, dont, selon sa directrice marketing Nathalie Kirsner, la priorité est l'accès à l'eau potable pour tous les Réunionnais.



Ce sont pas moins de 600 palettes de Bagatelle qui sont produites chaque jour en cette période de crise, soit près de 200 000 bouteilles, pour approvisionner les magasins pris d'assaut.