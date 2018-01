Berguitta : L'ensemble des sites de l'Université fermés mercredi à partir de 13h

L'université de La Réunion annonce via un communiqué la fermeture de l'établissement ainsi que de l'ensemble de ses sites à compter de 13 heures ce mercredi "en raison des conditions météorologiques dégradées, et afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnels et des étudiants et permettre à chacun de regagner sereinement son domicile". Une décision prise par le président de l'Université de La Réunion.



Sot concernés :

- campus du Moufia,

- site du Parc Technologique Universitaire,

- site de la Victoire,

- site de Bellepierre,

- campus du Tampon,

- site de Terre-Sainte,

- station du Mas activités administratives de l’Université, tous sites confondus.



Sont suspendues à partir de 13 heures, toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens) de toutes les UFR, Ecoles, Instituts et services ainsi que toutes les activités administratives de l’Université, tous sites confondus.