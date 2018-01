Berguitta : L'Etat souhaite l'intervention rapide du Fonds de Secours pour les Outre-Mer

La ministre des Outre-mer Annick Girardin indique que le premier ministre Édouard Philippe a donné son accord à une procédure accélérée de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les communes réunionnaises les plus touchées par Berguitta.



Cette reconnaissance (CATNAT) permet une indemnisation accélérée et obligatoire par les assureurs sous un délai de trois mois maximum pour les entreprises comme pour les particuliers. Une demande en ce sens avait été envoyée au premier ministre par l'ensemble des députés de La Réunion.



En plus de l'état de catastrophe naturelle, Annick Girardin indique qu'elle a demandé au préfet Amaury de Saint-Quentin de lui transmettre au plus vite les éléments permettant de faire intervenir le Fonds du Secours pour les Outre-mer, afin d'indemniser rapidement les sinistrés.



Ce fonds permet d'indemniser les dégâts matériels non assurés des particuliers sous conditions de ressources, des petites entreprises, des collectivités locales, ainsi que les pertes de fonds et de revenus des exploitations agricoles.