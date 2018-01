Berguitta: EDF rappelle les consignes de sécurité à respecter

Un numéro d’urgence : 0800.333.974



En cas de situation d’urgence présentant un risque à la personne (câble à terre, poteau arraché, câble sectionné, câble empêchant la circulation …), il faut contacter le service dépannage : 0800 333 974, pour permettre aux équipes EDF de sécuriser le périmètre au plus vite.



EDF demande à tous - dans les 48 heures suivant la levée de l’alerte rouge - de limiter leurs appels uniquement aux situations présentant un danger mortel, afin de ne pas engorger le centre d’appel et de les protéger au mieux de tout risque électrique.



Protection des biens



Certains réflexes permettent de limiter les conséquences matérielles:

Pour éviter tout dommage sur les appareils électriques (ordinateurs, téléviseurs …), EDF recommande de les débrancher pendant l’alerte rouge et de ne laisser qu’un point lumineux ouvert, pour être averti du retour de l’électricité. En effet, après une coupure, des variations de tension sont possibles lors de la réalimentation en électricité et peuvent endommager les appareils.



De même, pour éviter le gâchis alimentaire, EDF préconise de ne pas trop stocker d’aliments périssables dans les réfrigérateurs et congélateurs, et de n’ouvrir ces derniers que si nécessaire. Suivant la nature des intempéries, la coupure d’électricité peut durer plusieurs jours. Certains aliments risquent alors de devenir impropres à la consommation.