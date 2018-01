Berguitta: Dégradation du temps à prévoir dès mardi

Dès aujourd'hui, des rafales de vent (allant jusqu'à 95 km/h) sont à prévoir, mais le temps commencera à se dégrader de manière marquée ce mardi, avec du vent, de la pluie et de la houle."Le vent occupe toujours le devant de la scène, il devrait même se renforcer légèrement avec des rafales voisines de 90km/h sur les côtes Ouest de Saint-joseph à la Pointe des Aigrettes et ainsi que sur les cotes Est de de Sainte Rose à Sainte Marie", annonce en effet Météo France pour mardi. Sur le relief et dans les hauts exposés le vent pourrait même tutoyer les 100km/h.Coté ciel, toujours des nuages qui se bloquent au pied du volcan, donnant de fréquentes précipitations avec quelques débordement possibles vers Saint Leu ou Sainte Rose.L'après midi des débordements nuageux sur le nord-ouest sont prévus.La mer sera très forte, avec une houle de secteur Est voisine de 3 mètres.Pour rappel, Météo France recommande de se tenir informé de l'évolution de la situation, la forte tempête tropicale Berguitta , qui devrait passer au stade de cyclone, approchant.