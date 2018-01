A la Une . Berguitta : Cyrille Melchior reconnaît que "beaucoup de choses ne vont pas" au SDIS





Plus tôt dans la journée, le président de la collectivité départementale avait annoncé la création d’une enveloppe exceptionnelle de "solidarité territoriale" de 20 millions d’euros.



Cet après-midi, lors de ce tour de table avec les élus sudistes et de l'ouest (présence des maires de Saint-Leu et de Saint-Paul), chaque élu a fait part chacun son tour des dégâts sur son territoire. En jeu: la création d'un Plan d'investissement pluriannuel pour les routes départementales.



Après une écoute attentive, Cyrille Melchior a répondu aux "bonnes et mauvaises remarques". Pour l'aide apportée aux agriculteurs, il a déclaré qu'il attendait le rapport de la Chambre d'agriculture sur les dégâts causés par Berguitta. "Le Département va participer à l'aide à la replantation" a-t-il déclaré, notamment pour les cultures maraîchères, particulièrement touchées par le phénomène.



Pour les routes, Cyrille Melchior veut augmenter le budget alloué aux routes départementales : celui ci va passer de 20 à 25 millions d'euros, sans compter l'embauche de nouveaux ingénieurs.



Interrogé sur de supposés manquements concernant les interventions du SDIS dans les hauteurs de Saint-Pierre pendant le passage de Berguitta, il a reconnu que "beaucoup de choses n'allaient pas" ce qui a amené le préfet "à faire appel aux militaires pour aider sur le territoire. "Cela veut dire que le SDIS n'est pas capable d'apporter des solutions. Il y a des efforts à faire en termes d'organisation et de mobilisation des moyens", a-t-il poursuivi.



S'il a renouvelé sa confiance au colonel actuellement en place, Cyrille Melchior a dans le même temps admis des "problèmes dans la chaîne de commandement". Pour régler ces désagréments, et "mettre le SDIS en bonne marche", il a annoncé le recrutement d'un futur directeur financier mais aussi un directeur du personnel, "afin d'élever la capacité d'intervention du SDIS".



