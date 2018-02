Berguitta: Brigitte Hoarau pointe la responsabilité des maires sudistes

Pour Brigitte Hoarau, coordinatrice Sud de La République en Marche et conseillère municipale de Petite Ile, la responsabilité des maires des communes sudistes fortement impactées par le passage de Berguitta est à interroger. "Il y a eu une absence d’anticipation alors que des fonds existent et n’ont pas été utilisés", a-t-elle pointé ce mercredi entourée de Jean Gaël Anda, conseiller régional LRem et conseiller municipal de Saint-Pierre, et de Monique Benard, conseillère Régionale LRem et conseillère municipale du Tampon.



Les dégâts notamment sur le réseau routier ont été importants. Entre 2010 et 2017, 2,9 milliards d’euros ont été engagés par la Région pour de nouveaux chantiers routiers et travaux de réhabilitation. "Qu’est-ce que les communes ont fait de ces fonds", interroge-t-elle.



De même pour le risque inondation, 22 millions d’euros de fonds européens ont été mobilisés et "à ce jour seuls 5 dossiers ont été déposés, aucun dans le sud. La notion de responsabilité est clairement posée. Le rôle premier des maires est tout de même d'assurer la sécurité de la population".



En revanche, l’élue En Marche souligne "l’efficacité de l’Etat ". En 15 jours, l’arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris, ajoute Brigitte Hoarau. Les mesures pour les entreprises à Cilaos sont un autre exemple de cette efficacité. "L’économie de Cilaos basée sur le tourisme aura du mal à se remettre de cet épisode". Ainsi pour Brigitte Hoarau, l’occasion est donnée de mener une réflexion, en concertation avec la population, pour pallier la problématique de la RN5, unique route qui mène au cirque.