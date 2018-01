Berguitta : 20 millions d’euros débloqués par le Département au titre de la "solidarité territoriale"

Au lendemain du passage de Berguitta, qui a durement frappé les régions Sud et Sud-Est, le président du conseil départemental, Cyrille Melchior, a entamé ce vendredi une visite de terrain dans les zones sinistrées sur les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis et le Tampon.



Le cortège, qui comptait dans ses rangs les maires respectifs des communes concernées, Michel Fontaine, Patrick Malet et André Thien-Ah-Koon, ainsi que le député David Lorion, a débuté au poste de commandement ORSEC de la mairie de Saint-Pierre, pour se rendre ensuite à Bérive, au chemin Stéphane puis à Saint-Louis.



Une visite au cours de laquelle Cyrille Melchior a d’abord évalué les dégâts notamment sur les routes départementales et exprimé "la solidarité du Département envers les territoires touchés".



Si les premiers travaux ont commencé, le président du Département a annoncé la création en urgence d’une enveloppe exceptionnelle de "solidarité territoriale" de 20 millions d’euros.



Cet après-midi durant une réunion de travail avec l’ensemble des maires du Sud, devrait être entériné ce partenariat pour la reconstruction du réseau routier et des infrastructures.



Le Département compte également accompagner les communes qui entameront des démarches de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et ainsi permettre, en collaboration avec la Chambre d’agriculture, l’indemnisation des agriculteurs également fortement touchés par le passage de Berguitta.