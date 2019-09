Bercy: Solidaires Réunion demande la "libération du Directeur Régional des Finances Publiques"

"Nous avons abordé la situation des trois versants de la Fonction Publique (Etat, Hospitalière et Territoriale). Nous avons pointé le problème de la sous-implantation des sites, le manque de moyens notamment en personnels, mais aussi des capacités d’accueil d’un public souvent en difficulté. Nous avons insisté sur la situation des hôpitaux, et le sujet d’actualité aux Finances Publiques (suppressions des trésoreries) qui risque d’impacter fortement les collectivités locales.



Sur cet item, nous avons clairement exprimé notre indignation sur le fait que le projet prévu pour La Réunion, n’est toujours pas présenté, alors que la quasi totalité des projets des autres départements a été divulguée depuis le mois de juin.



Pour illustrer nos propos, nous avons transmis un dossier chiffré qui met en évidence le retard structurel de La Réunion, par rapport à la France hexagonale. Dans ce contexte, notre département ne peut supporter aucune suppression de structures.



On a pris l’exemple de la commune du Tampon qui malgré ses 77283 habitants (Insee 2016) verrait la disparition de sa Trésorerie qui compte une quinzaine d’agents actuellement. Si cette commune se trouvait sur le territoire hexagonal, elle disposerait d’un Service des Entreprises, d’un Service des Particuliers, d’un Service de la Publicité Foncière et de Trésoreries Municipales et Spécialisées, etc…



M. Brugère nous a paru attentif et bien conscient de la situation singulière de La Réunion et de la mobilisation importante des agents, portée par la CGTR et Solidaires Finances Publiques.



Nous restons cependant vigilants sur les réponses qui pourraient nous être faites. Nous lui avons aussi demandé de libérer le Directeur Régional des Finances Publiques pour qu’il puisse parler aux agents, aux élus locaux et aux représentants du personnel de La Réunion, sans délai.