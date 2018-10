Benjamin Postaire, premier Réunionnais de la Diagonale des fous 2018

Installé depuis dix ans à La Réunion, le Sainte-Marien Benjamin Postaire est arrivé au stade de La redoute ce samedi à 2H38 heures du matin, après 28H et 38 minutes d'effort sur les sentiers de l'île.



Le coureur habitué des sentiers a su faire honneur aux coureurs locaux et se qualifie comme le premier coureur réunionnais de cette Diagonale des Fous 2018.



Cela faisait dix ans que la Diagonale des fous n'a pas couronné un local. Il faut remonter au 24 octobre 2008 pour retrouver trace d'un vainqueur réunionnais, en la personne de Pascal Parny.



Le Réunionnais avait englouti les 148 km de course et les 9200 mètres de dénivelé positif en 21 heures et 40 minutes. Le tracé débutait à cette époque au Cap Méchant à Saint-Philippe.