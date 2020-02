Benjamin Griveaux renonce à sa candidature après la diffusion d'une vidéo intime

"Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis, cela va trop loin. C’est pourquoi j’ai décidé de retirer ma candidature à l’élection municipale parisienne. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont claires, c’est d’abord ma famille". C’est par ces mots que le candidat a mis fin à sa conquête électorale.



C’est sur un site qui prétend révéler la face cachée des politiques et fonctionnaires que les images à caractère sexuel ont été diffusées jeudi en fin de matinée. Puis, celles-ci ont été reprises sur Twitter, notamment par l’ancien député de la majorité Joachim Son-Forget.



Après des heures de silence, le député a fini par prendre la parole pour annoncer son retrait de la course à la mairie de Paris. Si la vidéo n’a pas encore pu être identifiée, le candidat n’envisage pas de démentir les faits. Il se réserve toutefois la possibilité de porter plainte pour violation caractérisée de la vie privée.



Un abandon qui laisse LaREM dans la tourmente. Le parti présidentiel avait déjà connu des turbulences avec la candidature dissidente de Cédric Villani, c’est à présent dans l’urgence qu’ils vont devoir se trouver un nouveau candidat.