Bénévoles et policiers libèrent des chiennes attachées dans un immeuble de Saint-Denis

Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 12:28





Ils arpentent alors les locaux et découvrent deux chiennes. Toutes deux sont maintenues attachées par des chaînes rafistolées. L'une des deux est en état de cachexie. Et c'est dans cet état déplorable que la maman, les côtes apparentes, donne à téter ses sept petits.



L'intervention des bénévoles de Pattounes des Iles s'avère donc providentielle, à quelques heures près.



Ces sites de "stockage" de chiens et de chiots qui sont débusqués tour à tour dans Saint-Denis servent de défouloir. Des gamins "s'amusent" à enfermer chiens et chiots avant de leur faire subir des atrocités. La première médiatisation a eu lieu il y a un peu plus d'un an et les découvertes s'enchaînent à Saint-Denis. Certaines sont médiatisées, d'autres se font sans bruit, avec des chiens pris en charge par des associations et/ou bénévoles à bout de force.



33 chiens en l'espace d'un mois



"Il y a deux semaines de ça, j'ai récupéré un chien sabré avec les ligaments touchés. Il a dû être amputé. Il y a trois semaines, nous avons récupéré des chiots entre les mains d’enfants dont l’un avait une machette à la main. Pattounes des Iles a récupéré 33 chiens dans ces quartiers-là en un mois", explique un bénévole de cette association. L’asso en appelle à la mairie qui a été sollicitée à de nombreuses reprises, sans succès. "La mairie doit une bonne fois pour toutes prendre ses responsabilités", invoque-t-il.



Les chiens récupérés hier soir viennent encore un peu plus grossir les rangs des animaux sauvés de maltraitance et l'action des autorités politiques demeure bien tiède face à cette réalité.



L’association compte faire suivre cet énième sauvetage par le dépôt de trois plaintes.



