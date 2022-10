La grande Une Beñat Marmissolle remporte la Diagonale des Fous, la fusée américaine Courtney Dauwalter explose les records

Beñat Marmissolle inscrit son nom au palmarès de la Diagonale des Fous. Il est suivi du Suisse Jean-Philippe Tschumi et de l'Américain Ben Dhiman. Courtney Dauwalter signe la plus belle performance au scratch pour une femme en finissant au pied du podium. Par LG - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 20:02

La Diagonale des Fous 2022 tient son grand vainqueur. Beñat Marmissolle a franchi la ligne d'arrivée peu après 20 heures ce vendredi au stade de La Redoute et après 23 heures et 14 minutes passées dans les sentiers.



Le Basque a longuement mené la course en compagnie du Suisse Jean-Philippe Tschumi.



Beñat Marmissolle n'est pas un inconnu puisqu'il avait pris place sur le podium l'an passé en finissant à la 3ème place. Le traileur de 41 ans succède au palmarès aux vainqueurs ex aequo 2021 Ludovic Pommeret et Daniel Jung.

Ce vendredi matin, Marmissolle a pris la tête dans le secteur du Nez de Boeuf au 40ème kilomètre de course sur les 165 à dévaler.



Beñat Marmissolle est originaire de La Soule qui est le plus petit des sept territoires historiques du Pays basque. Il est licencié au sein du club d’athlétisme de l’Aviron Bayonnais section Trail. Il travaille en temps partiel dans une entreprise d’aéronautique.



Une année 2022 de succès



Jusqu’en 2019 il pratique le Skyrunning à un niveau international et participe plusieurs fois aux coupes du monde et championnats du monde en 2016 et 2018.



Cette année 2022 est riche de beaux résultats pour le Souletin qui a franchi la ligne du dernier Ultra-trail du Mont Blanc, le 26 août dernier, à la sixième place. L'UTMB proposait un parcours de 171 km.



Un mois plus tôt, il remportait la 6000D (68 km) autour de la station de ski de La Plagne, mais aussi la Restonica Trail (109 km) en Corse début juillet et la Black Moutain Trail (55 km) au mois de juin dans le département du Tarn.

L'ultra-terrestre Courtney Dauwalter



Courtney Dauwalter a franchi la ligne une heure trente après le vainqueur chez les hommes. La fusée américaine a conclu son premier Grand Raid en un temps record pour une femme : 24 heures et 37 minutes, ce qui lui a permis de finir les derniers mètres sous la clameur d'un public encore bouillant contrairement aux anciennes championnes qui arrivaient en pleine nuit et donc malheureusement devant un public clairsemé.



L'Américaine signe donc la plus belle performance au scratch en se plaçant quatrième. A titre de comparaison, Emilie Maroteaux avait bouclé sa Diagonale en 29 heures et 54 minutes l'an dernier.



L'Américaine de 37 ans surnommée l'Ultra-terrestre n'a pas failli à sa réputation. Elle ajoute, avec la Diag', une nouvelle médaille à un palmarès déjà "ultra" garni.



Elle a notamment remporté le célèbre Ultra-Trail du Mont Fuji en 2018, l'ultra Trail du Mont-Blanc en 2019 et en 2021 ou encore plus récemment la Hardrock 100 le 15 juillet dernier aux Etats-Unis. Un parcours conclu en 26 heures. Le 23 avril, elle avait débuté son année sportive de la plus belle des manières en parcourant les 115 km de l'Ultra Trail de l'île de Madère au Portugal en 14 heures.



Courtney Dauwalter dans ses derniers kilomètres la menant du Colorado au stade de La Redoute (Images : Edan Lauret) :