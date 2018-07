Benallagate: Le gouvernement suspend jusqu'à nouvel ordre l'examen de la révision constitutionnelle

Le Benallagate a des conséquences inattendues. Devant le blocage du Parlement par les députés d'opposition, tous groupes confondus, et la foire d'empoigne qui se déroulait tous les jours sous les yeux des Français, le gouvernement a décidé de suspendre l'examen de la révision constitutionnelle jusqu'à nouvel ordre, a annoncé dimanche la garde des Sceaux Nicole Belloubet.



"Le gouvernement a décidé de suspendre l'examen de la révision constitutionnelle et souhaite que celui-ci puisse reprendre ultérieurement dans des conditions plus sereines", a indiqué la ministre.



De son côté, le président de l'Assemblée François de Rugy (LREM) a annoncé que l'Assemblée nationale reprendra ses travaux lundi après-midi, avec l'examen du projet de loi Avenir professionnel.



"L'agitation doit retomber et elle retombera, le travail législatif doit reprendre et il reprendra", a déclaré le président de l'Assemblée nationale, avant d'indiquer qu'il consulterait les présidents de groupe et le gouvernement pour organiser "les débats des deux prochaines semaines".