A la Une .. Ben Mazué dévoile le film Paradis, tourné à La Réunion

L'auteur-compositeur-interprète Ben Mazué a dévoilé ce mardi un film de 25 minutes tourné à La Réunion. Par N.P - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 09:45 | Lu 1166 fois





L'artiste, qui était nommé dans la catégorie Meilleur Album aux Victoires de la musique, l'avait annoncé le 8 février sur ses réseaux sociaux : "Une semaine de marche à la réunion avec Romain Philippon. On a beaucoup parlé, on a beaucoup ri, on s’est posé pas mal de questions sur les mystères de notre siècle (est il nécessaire d’avoir une raison de vivre pour être heureux ? La cour d’école primaire est elle de droite ? Pourquoi WhatsApp notifie-t-il à ton interlocuteur que tu as supprimé un message ? Et dans ce cas, à quoi bon le supprimer car ça donne encore plus envie de savoir ce qui a été dit)

J'ai beaucoup chanté, romain m’a beaucoup filmé. Et à la fin on en a fait un film de 25 minutes"

Un joli coup de projecteur pour notre île, qui donnera à coup sûr des envies d'évasion à ses fans. On vous laisse découvrir.



Paradis. C'est le nom du quatrième album de Ben Mazué, mais aussi du film qu'il vient de dévoiler sur sa chaîne Youtube. Une vidéo de 25 minutes où défilent les paysages de La Réunion, entre musique et discussion.L'artiste, qui était nommé dans la catégorie Meilleur Album aux Victoires de la musique, l'avait annoncé le 8 février sur ses réseaux sociaux :Un joli coup de projecteur pour notre île, qui donnera à coup sûr des envies d'évasion à ses fans. On vous laisse découvrir.





Publicité Publicité