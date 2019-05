Belvédère de Bois-Court: inauguration du captage Edgar Avril

Mais avec l’augmentation progressive et régulière de la population du Tampon, il a fallu trouver une nouvelle source d’approvisionnement en eau, car la commune du Tampon présentait un déficit de ses capacités de production et d'import d'eau, qui se traduisait par des coupures d'eau en période sèche.



Le Maire du Tampon et Président de la CASUD (la compétence en eau ayant été attribuée à la CASUD) s'est attaché à relever ce défi dans l'intérêt des familles tamponnaises. C'est désormais chose faite. Avec la mise en service du captage de la source Edgar Avril, les Tamponnais sont maintenant assurés d’avoir de l’eau au robinet au moins pour les 30 années à venir, y compris en période sèche.



Avec la construction d'une nouvelle station de pompage, le captage de la source Edgar Avril vient combler un déficit de près de 6000 m3 d'eau par jour, en complétant celui de la source du Pont du Diable, mis en service il y a 30 ans. Le captage de la source Edgar Avril permet aussi de délester la source des Hirondelles, qui pourra être utilisée pour les besoins des autres communes de la CASUD.



Le prochain défi pour la CASUD est maintenant une meilleure qualité de l'eau avec la construction à venir d'une usine de potabilisation, qui sera livrée en 2020.



Coût du chantier du captage Edgar Avril : 74 millions d'euros