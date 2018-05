Bello et Bareigts au tribunal: L'affaire renvoyée

Le 3 mars, Huguette Bello et Ericka Bareigts ont investi le bâtiment ex-Cimendef de Saint-Paul, dans des étages interdits au public.



Une action pour "défendre l’accès à la culture pour le peuple Réunionnais".



Le coup de force des députées avait donné lieu à une altercation avec un vigile. Tous ces éléments avaient incité le propriétaires des lieux, la Région, à porter plainte contre les deux députées.



La plainte a été suivie d’effet par le parquet de Saint-Denis. Huguette Bello et Ericka Bareigts étaient convoquées devant le tribunal correctionnel ce jour, pour "violation de domicile" en non pour "violences" comme il avait été envisagé en premier lieu.



Les deux Députées n'étaient pas présente à l'audience ce matin, celle-ci ayant été renvoyée au 14 septembre prochain. En effet, des élements au dossier restent à étudier pour préparer l'audience.